Oggi gli iscritti del Movimento 5 stelle saranno chiamati a votare “l’approvazione o meno di una lista ristretta di nominativi che, in ragione dell’esperienza maturata e dei ruoli che hanno ricoperto o ricoprono, ci assicureranno quella continuità di azione ed esperienza necessarie per affrontare la nuova legislatura. Ma c’è una novità: in questa lista di nominativi troverete anche importanti esponenti della società civile, soprattutto nel campo giuridico e della lotta alla mafia“. Lo ha detto, in un videomessaggio, il presidente del M5s, Giuseppe Conte. “Con questi innesti siamo sicuri che i principi di legalità, lotta alle mafie ed etica pubblica continueranno a essere obiettivi essenziali della nostra azione politica”, continua Conte, aggiungendo che “troverete anche personalità esperte di transizione ecologica ed energetica, perché abbiamo bisogno del loro contributo di idee per essere in prima fila nella battaglia contro i cambiamenti climatici”.