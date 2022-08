“Siamo un aereo di gente inca**atissima“. Inizia così lo sfogo di ieri 15 agosto da parte di Francesco Oppini, figlio di Franco Oppini e Alba Parietti. Il 40enne, piuttosto arrabbiato, via Instagram story ha spiegato: “Il volo doveva partire alle 13:35, è arrivato in ritardo a Bergamo. Si sono inventati, dopo un’ora che siamo in aereo con l’aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot e siamo dovuti tornare in aeroporto a fare benzina”. Poi l’ex gieffino, inquadrando la pista, ha continuato: “Nessuno sta facendo rifornimento quindi è un’altra presa per il cu*o. Qui c’è gente che impazzisce, c’è un caldo pazzesco. Questa è Ryanair”. E ancora ha detto: “Il succo del discorso è questo: non funziona un ca**o da nessuna parte. Ferrovie italiane, Ryanair… buone vacanze e buon Ferragosto!”. Poco dopo, sceso dall’aereo, Oppini ha continuato lo sfogo: “Siamo atterrati con il giusto ritardo e, per completare l’opera, si sono dimenticati il pulmino. A piedi non ci possiamo andare. Fatto 30, si fa 31. È giusto così!”, ha concluso con ironia amara. Continuano dunque i disservizi delle linee aeree. Solo un mese fa, infatti, era stata Flora Canto – l’attrice, da poco sposata con Enrico Brignano – a raccontare un episodio simile. In quel caso, però, la compagnia aerea ‘incriminata’ era stata Wizz Air: “Chiusi in aereo per 4 ore, senza wc né cibo”, aveva denunciato lei. E poco prima anche un altro volto noto della televisione si era lamentata della stessa compagnia low cost. Parliamo di Simona Ventura, che lo scorso giugno aveva raccontato: “Abbiamo l’aereo davanti agli occhi e non ci fanno salire. Ma stiamo scherzando? Siamo qui da quattro ore”.