Come non finire le vacanze in bellezza. Simona Ventura ha documentato e poi pubblicato su Instagram dei video in cui racconta quanto le è accaduto con la compagnia aerea low cost Wizzair: proprio quando lei e il suo compagno Giovanni Terzi erano già stati trasportati dalla navetta di fronte all’aereo sulla pista dell’aeroporto di Napoli Capodichino, è arrivata la notizia che nessun viaggiatore mai vorrebbe sentire. Il volo era stato annullato

La cosa ha fatto infuriare la conduttrice televisiva che stava tornando a casa da una vacanza a Capri: “Abbiamo l’aereo davanti agli occhi e non ci fanno salire, ma veramente? Ma stiamo scherzando?“, è tuonata Simona Ventura. “Siamo qua da quattro ore. Capito le compagnie low cost? Dovrebbero fare il loro dovere perché noi paghiamo. Occhio a questa compagnia”, ha concluso. Nel video da lei pubblicato si sentono in sottofondo le voci di altri passeggieri infuriati, tra cui quella di Giovanni Terzi, che minaccia di chiamare la polizia. In seguito la Ventura ha condiviso un ulteriore filmato in cui ha spiegato che avrebbero passato la notte a Napoli, poi sarebbero partiti con un’altra compagnia ed ha promesso che avrebbe continuato a protestare per il disagio causato a lei e agli altri viaggiatori.