Centinaia di tifosi rossoneri hanno accolto il pullman del Milan in arrivo a San Siro per la prima partita di campionato contro l’Udinese. I campioni d’Italia inaugureranno la nuova stagione di Serie A contro l’Udinese. “Speriamo di replicare la stagione dello scorso anno, conquistare la seconda stella e dimostrare a tutti che l’anno scorso non è stato un miracolo”, spiegano alcuni tifosi fuori dallo stadio. Opinioni perlopiù positive anche per la campagna acquisti: “E’ stata mirata e corretta, anche per non rivoluzionare la squadra. Speriamo che Pioli dia fiducia ai nuovi”. Qualche preoccupazione anche per gli avversari, soprattutto per la Roma, una delle squadre che più si è rinforzata per la nuova stagione.