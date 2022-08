Altro giorno altre medaglie per l’Italia agli Europei di nuoto a Roma. Allo stadio Nicola Pietrangeli, dove vanno in scena le prove di artistico, sono arrivate altre tre medaglie nella disciplina per i colori azzurri. Merito di Linda Cerruti e Giorgio Minisini che hanno conquistato rispettivamente l’argento e l’oro nel Solo Tecnico. Poi è arrivato un altro podio nell’Highlights.

La ligure ha chiuso la prova con 90.0156 punti ed è stata superata solo dalla campionessa mondiale in carica, Marta Fiedina. L’ucraina ha ottenuto 92.6394, punteggio irraggiungibile per tutte le avversarie. Il bronzo è andato all’austriaca Anna-Maria Alexandri con 90.015.

Nella prima gara della storia esclusivamente maschile in un grande appuntamento internazionale Giorgio Minisini si è preso l’oro. Il romano è stato autore di una prova perfetta che con un mix di ritmo, grazia e potenza fisica gli ha permesso di conquistare il metallo più pregiato con 85.7033 punti. La competizione ha visto al via solo tre atleti, ma l’azzurro è stato ampiamente il migliore. Al secondo posto con 79.4951 si è piazzato lo spagnolo Fernando Diaz del Rio, mentre terzo è giunto il serbo Ivan Martinovic con 58.8834.

La terza medaglia di giornata l’hanno conquistata le azzurre nell’Highlights: Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino hanno vinto l’argento con il punteggio finale di 91.7000 dietro all’Ucraina e davanti alla Francia.