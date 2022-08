L’Atp di Montreal sta mietendo vittime illustri. Dopo la sconfitta di Matteo Berrettini al primo turno, sono usciti di scena anche il numero 1 del mondo Daniil Medvedev e il numero 4 Carlos Alcaraz. Ma hanno saluto il Canada anche Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. Chi invece ha saputo reggere l’urto del debutto sul cemento è Jannik Sinner. L’altoatesino nonostante un’inizio partita complicato, in cui ha perso il primo set per 6-2 e fino al nono game del secondo parziale stava subendo il gioco di Adrian Mannarino, è riuscito a imporsi e vincere al terzo set. L’azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua grande tenuta mentale.

Nonostante ciò alcuni tifosi su Twitter hanno manifestato il loro dissenso nel vedere il numero 1 italiano perdere il primo set con il francese. In sua difesa è intervenuto Paolo Bertollucci, ex tennista e attuale voce di Sky Sport, con un tweet durissimo: “Ecatombe di teste di serie a Montreal! Si però Sinner non può perdere il primo set contro quella sega di Mannarino! Doccia fredda e se non migliorate fatevi anche un gelato. In alternativa una fetta di anguria“.

Ora l’altoatesino negli ottavi di finale sfiderà Carreño Busta. Lo spagnolo, già giustiziere di Berrettini e del danese Holger Rune, è in grande forma e si preannuncia un avversario tosto per l’italiano. I precedenti parlano di una vittoria a testa. Nel 2020 a Rotterdam Carreno Busta si impose su un Sinner appena maggiorenne. Lo scorso marzo a Miami, fu l’altoatesino ad avere la meglio dopo aver annullato ben cinque match point. La partita è in programma venerdì 12 agosto alle 2:20 ora italiana e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in streaming su SkyGo e Now.