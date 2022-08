Dopo aver creato polemiche a non finire e una sollevazione popolare, il progetto di una Super Lega del calcio europeo si è arenato. L’idea promossa in particolare da Andrea Agnelli, però, ha trovato terreno fertile in Africa, dove è stata creata la “African Super League“. Il campionato che coinvolgerà le migliori squadre africane è stato presentato ad Arusha, in Tanzania, nell’ambito del 44esimo congresso della Caf, la Federcalcio del continente.

La Superlega correrà parallela alla Champions e alla Confederations Cup, l’Europa League africana, e scatterà ufficialmente nella stagione 2023/2024. A prendervi parte saranno 24 formazioni divise in tre gruppi da otto ciascuna. Le squadre saranno composte su base regionale: Nord, Centro-Ovest e Sud-Est. A qualificarsi saranno le prime cinque classificate più la migliore sesta, che accederanno agli ottavi di finale. Le iscritte dovranno obbligatoriamente avere un settore giovanile e una squadra femminile.

“Siamo stati inondati di sponsor e investitori – ha detto Patrice Motsepe, presidente della Caf – La Super League ha un enorme potenziale e potrà sollevare il calcio africano rendendolo ancora più potente”. Grande fiducia è riposta quindi nella competizione promossa da Gianni Infantino lo scorso novembre. Il campionato dovrebbe complessivamente garantire 200 milioni di euro a stagione. Le squadre partecipanti saranno: Al Ahly, Zamalek, Pyramid e Al Masry (Egitto); Wydad, Raja Athletic e Berkane (Marocco); Esperance, Etoil Sportive Du Sahel (Tunisia); Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns (Sud Africa); Kabyile, Belouzidad, Setif (Algeria); Mazembe (Rd Congo); Horoya (Guinea); Enyimba (Nigeria); Petro de Luanda (Angola); Simba (Tanzania); Hearts of Oak (Ghana); Al Hilal (Sudan); Asec Mimosas (Costa d’Avorio); Coton Sport Garoua (Camerun).