Il video mostra il momento dell’incidente, evitato per pochi secondi, tra un canadair e un motoscafo, che gli taglia la strada, ad Albenga. L’episodio è avvenuto lunedì 8 agosto. Per giorni intorno ad Albenga i vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere un vasto incendio che ha provocato la chiusura dell’aeroporto del Ponente ligure. Le autorità competenti avevano diramato un avviso di pericolosità nel tratto in cui i velivoli si rifornivano d’acqua. Ora l’uomo alla guida rischia il ritiro della patente.