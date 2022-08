Situazione critica nel Savonese ad Arnasco per un vasto incendio boschivo che sta impegnando i vigili del fuoco sul posto con due canadair, elicotteri e squadre da terra. Le fiamme erano divampate ieri nel tardo pomeriggio, oggi spinte dal vento di queste ore hanno ripreso vigore minacciando le zone di Villanova d’Albenga e Ortovero. Al momento risultano tre le abitazioni sfollate precauzionalmente, così come è al momento chiuso l’aeroporto di Villanova d’Albenga e la statale 453 che attraversa le zone coinvolte dall’incendio. Al lavoro due elicotteri e due mezzi aerei con lanci d’acqua per tenere sotto controllo le fiamme, già allertate le unità di altre province in caso di necessità.