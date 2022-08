Colate di acqua e fango hanno invaso il centro storico di Monteforte Irpino in provincia di Avellino: le forti precipitazioni iniziate nel primo pomeriggio hanno trasformato le strade in fiumi di fango che hanno travolto le automobili, come si vede dai video pubblicati sui social.

Sono decine i Vigili del Fuoco, anche una squadra proveniente da Foggia, impegnati a monitorare la situazione e a prestare soccorso agli automobilisti rimasti bloccati nelle auto trascinate per centinaia di metri lungo via Loffredo e via Nazionale.

Video Facebook/Dino Preziosi