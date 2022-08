Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio a Sassari all’interno di uno stabilimento di smaltimento dei rifiuti. Le fiamme hanno interessato un capannone della Gesam, la società di gestione, in località Truncu Reale, e si è subito creata una gigantesca colonna di fumo che ha destato preoccupazione tra gli abitanti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia e il corpo forestale, intervenuto anche con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa. L’enorme colonna di fumo sta avanzando verso il centro del capoluogo. Il sindaco Nanni Campus ha emesso un’ordinanza per esortare la popolazione a chiudersi in casa e a non aprire le finestre.