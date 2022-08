Ospite di In Onda su La7, Pierluigi Bersani ha colto l’occasione offerta dai messaggi arrivati in studio per parlare del suo futuro e della decisione di non ricandidarsi. “Tante persone mi stanno chiedendo il motivo…ma è normale come il tempo che passa. Io ho fatto per 20 anni il parlamentare, l’ho fatto da ministro e da segretario. Mi sembra abbastanza. Non abbandono la politica, la farò in un altro modo e nemmeno la mia compagnia”.

Video La7