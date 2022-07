Dopo aver lasciato il tennis il 26 febbraio 2020 ed essere diventata mamma un mese fa, Maria Sharapova è tornata ad allenarsi. La russa dopo il ritiro non ha mai smesso di tenere in forma il suo fisico per poi fermarsi al termine della gravidanza. L’ex tennista, che lo scorso primo luglio ha dato alla luce il figlio Theodore, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video nel quale svolge alcuni esercizi. “Oggi ricorrono quattro settimane dal parto e due settimane da quando ho ricominciato a muovere il mio corpo. – si legge nel post – Non credo che il mio corpo si sia mai sentito così debole come il giorno dopo il parto, quindi anche con questi movimenti sento di aver fatto molta strada. Sto cercando di non esagerare, ma vi farò sapere come andrà”.

Sharapova è stata una delle tenniste più forti e rappresentative degli anni Duemila. È una delle dieci atlete della storia ad aver completato il Career Grand Slam, ovvero aver vinto tutti e 4 i tornei dello Slam. Nello specifico vanta un Australian Open, due Roland Garros, un Wimbledon e uno US Open. Inoltre, è stata a lungo al vertice della classifica mondiale per un totale di 21 settimane. Chissà che questa volontà di continuare ad allenarsi non la porti a decidere di tornare a competere nel circuito internazionale. La carta d’identità dice 35 anni, però quando si parla di campionesse nulla è da escludere.