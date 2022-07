Cristiano Ronaldo giocherà l’amichevole del Manchester United contro il Rayo Vallecano. Il portoghese dopo essere tornato ad allenarsi con i Red Devils pochi giorni fa ha annunciato l’intenzione su Instagram in modo curioso. In uno degli innumerevoli post legati al suo nome, si vociferava della possibilità di vederlo in campo in uno dei match di preparazione alla prossima stagione. Tutto questo nel giorno in cui gli inglesi sono volati a Oslo per giocare oggi, sabato 30 luglio, contro l’Atletico Madrid. Il nome di Cr7 non era presente nella lista dei convocati per questa partita e lo stesso valeva per la sfida di domenica 31 luglio con il Rayo Vallecano. Nonostante ciò il cinque volte Pallone d’Oro in risposta a un tweet che ne annunciava l’assenza ha scritto: “Domenica, il re gioca“.

Il messaggio mette ancora più mistero sul futuro del portoghese, attualmente in bilico. CR7 ha ripetutamente manifestato la volontà di cambiare aria per poter prendere parte alla prossima edizione della Champions League e il suo profilo è stato a numerosi club europei. Per scongiurarne la partenza martedì 26 luglio lo United aveva organizzato un incontro con l’attaccante a cui hanno partecipato la dirigenza, l’allenatore Erik Ten Hag e Sir Alex Ferguson. Alcune indiscrezioni sottolineano che a seguito del colloquio il portoghese possa aver accettato di giocare l’Europa League, trofeo che ancora gli manca in bacheca. Dubbi che potrebbero essere chiariti dallo stesso giocatore proprio in occasione della sfida agli spagnoli.