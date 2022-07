La brutale aggressione Alika Ogorchukwu, 39enne ambulante di origine nigeriana, è stata ripresa da alcuni passanti che si trovavano lungo il corso principale di Civitanova Marche dove è avvenuto l’omicidio. Nelle immagini si vede l’assassino, il 32enne italiano Filippo Giuseppe Ferlazzo, che, dopo averlo colpito con la stampella che usava per sorreggersi e averlo atterrato, si siede sopra di lui, schiacciandogli la testa e il collo. Sullo sfondo le frasi di chi sta osservando la scena, che però – forse per paura o per sottovalutazione della situazione- non interviene. “Fermati” dice qualcuno, “sta arrivando la polizia”. Un altro aggiunge: “Così lo ammazzi“