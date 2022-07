Doveva essere un’amichevole, ma tra Real Madrid e Barcellona non la sarà mai. Le due squadre sono entrambe impegnate nella tournée negli Stati Uniti e il Clasico faceva semplicemente parte della serie di match estivi utili a fare introiti e affinare la condizione. Tutto bene per 42 minuti, poi però è successo di tutto: la scintilla scatta quando Vinicius Junior dopo aver superato due agilmente avversari viene abbattuto da Jordi Alba. È un fallo di gioco, sicuramente un po’ ruvido, ma tanto basta per far scaldare gli animi in campo. Rodrygo Goes spintona con forza Sergio Busquets. I due arrivano al contatto fisico prima di essere divisi dagli altri giocatori. Poco dopo interviene Antonio Rüdiger che strattona Ronald Araújo scatenando un putiferio generale: Éder Militão finisce a terra dopo essere stato colpito. Alla fine il match finirà 1 a 0 per il Barcellona, con ben quattro ammoniti tra i blaugrana.

Si se trata de un clásico, no existen los partidos amistosos.pic.twitter.com/d8mCuGdlXK — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 24, 2022