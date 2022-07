I filtri di Instagram piacciono a tutti. Chiunque almeno una volta ha provato a giocare con questi strumenti per provare a migliorare il proprio aspetto in una foto. C’è chi ne abusa e chi li usa con moderazione. Questa volta è toccato ad Alba Parietti, che ha volutamente calcato la mano pubblicando degli scatti in cui è quasi irriconoscibile. Il tutto è finalizzato a provocare i follower e invitarli a fare una riflessione importante.

“Puoi diventare la Parietti, la Parietti può diventare la figlia della Parietti, la nipote della Parietti” scrive su Instagram a corredo di un paio di scatti in cui si mostra “filtrata, ringiovanita con il capello lungo”. Una mossa che non va letta come un modo per ingannare il pubblico, anche perché, come scrive lei stessa, “tanto tutti sapete da oltre 40 anni come sono fatta, quanto mi cade il c**o […]”.

Il punto su cui la showgirl vuole mettere l’accento è un altro: il rischio che la realtà virtuale si discosti così tanto da quella vera che non solo gli altri non ci riconoscono quando ci incontrano per strada, ma anche noi stessi guardandoci allo specchio non ci rivediamo più nell’immagine riflessa, abituati come siamo a voler offrire sui social sempre una versione (e una visione) alterata di noi stessi. “In alcuni casi si rischia la denuncia per truffa” scrive Alba, che prosegue: “Ti innamori di un’immagine, lo vai a conoscere, ti piglia un colpo”.

E allora pazienza se ogni tanto si cede a un peccato di vanità e ci si modifica a colpi di filtri. L’importante è tenere sempre bene a mente che quando lo facciamo stiamo truffando non solo gli altri, ma soprattutto noi stessi. “Il lato divertente lo ha, come tutti i giochi. Ma poi prendono la mano a tutti: ballerine, casalinghe, idraulici… Ha voglia il mio fidanzato a costringermi a mettermi senza filtro al naturale: gli do ragione ma poi ci ricasco. Io gioco a carte scoperte” chiosa Alba Parietti, e il suo profilo Instagram, ricco di foto che la mostrano senza filtri, lo dimostra.