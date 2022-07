Katy Perry e Michele Morrone sono stati avvistati insieme tra i vicoli di Capri. La popstar internazionale di Firework e l’attore di 365 giorni e del sequel 365 – Adesso passano le loro giornate tra mare, sole, sorrisi e abbracci. Le foto circolate sul web fanno presupporre che tra i due ci sia del tenero. Sarà davvero così?

Il motivo della loro presenza insieme

L’Italia è una delle mete più amate dagli artisti internazionali per temperature miti, cibo e luoghi degni di nota. Nell’ultimo periodo in Italia sono passati infatti Angelina Jolie, Brad Pitt e Russell Crowe a Roma, Leonardo DiCaprio a Firenze, Adele e il fidanzato Rich Paul a Porto Cervo, David e Victoria Beckham a Venezia. La verità è che Katy Perry si trova nel nostro Paese solo per motivi lavorativi. Sembrerebbe che proprio a Capri il regista de La grande Bellezza Paolo Sorrentino stia girando il nuovo spot di “Dolce e Gabbana”. E, neanche a dirlo, i protagonisti degli spot sarebbero proprio Katy e Michele. Ecco il motivo della loro presenza insieme da alcuni giorni.

Esibizione a sorpresa per Katy Perry a Capri

Un set estremamente blindato che non ha impedito però ai più curiosi di far circolare sul web alcuni filmati e foto con protagonisti i due in giro per Capri, in barca davanti ai Faraglioni e a pranzo al famoso locale “Taverna Anema e Core”. Proprio qui infatti Katy Perry si è esibita a sorpresa davanti ai presenti con una canzone di Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody.

La popstar si sta avvicinando sempre più al mondo pubblicitario. Perry è già protagonista dello spot tv a tiratura mondiale di Just Eat.

Quanto alla possibilità di un flirt tra loro due va ricordato che Michele Morrone è sposato con la stilista libanese Rouba Sadeeh mentre Katy Perry è legata sentimentalmente all’attore Orlando Bloom. Cosa ne penseranno Orlando e Rouba di queste giornate italiane?