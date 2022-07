Il caldo estremo non incide anche sui trasporti su ferro. La temperatura delle rotaie della Linea 2 (verde) della Metropolitana milanese, nel suo tratto scoperto, è giunta al di sopra dei 57-60 gradi, e, come previsto dai protocolli ferroviari, Atm, secondo quanto si è saputo per la prima volta, ha rallentato i convogli per “precauzione”. Il tratto interessato si snoda per alcune stazioni sia a est, verso Cologno e Gessate e a ovest verso Assago. I disagi potrebbero interessare anche la restante parte della linea verde, non invece tutta la rete metropolitana milanese.

“Per precauzione i treni della linea M2 stanno viaggiando a marcia ridotta sulle tratte all’aperto della linea, dove binari e rete elettrica sono esposti all’ondata di caldo record” perché i “protocolli di sicurezza ferroviaria impongono limiti di velocità ai treni quando le rotaie superano una temperatura critica”. È quanto si legge in una nota dell’Atm, azienda del trasporto pubblico milanese. “Considerate maggiori tempi di viaggio – scrive Atm sui social -. La nostra attenzione è massima: siamo impegnati per garantire il servizio in sicurezza tenendo costantemente sotto controllo le temperature in diversi punti della rete