Si chiude l’esperienza della nazionale italiana agli europei di calcio femminile in corso in Inghilterra. Le ragazze della ct Bertolini dovevano battere il Belgio e sperare nella vittoria della Francia contro l’Islanda. Ma, nonostante la vittoria della transalpine, le azzurre hanno perso per uno a zero contro il Belgio. Decisivo il sinistro di De Caigny che ha battuto al minuto 49 Giuliani. Niente da fare per la formazione italiana che si è di fatto impantanata nell’insidioso Girone D dell’Europeo di calcio femminile. Durante la prima frazione di gioco (conclusasi sullo 0-0), la Nazionale italiana si è resa pericolosa soprattutto grazie a Bonansea, senza però essere particolarmente precisa davanti alla porta avversaria. Dopo la batosta subita dalla Francia e il pareggio con l’Islanda, quindi, serviva una vittoria: è arrivata una sconfitta e addio competizione continentale per un movimento che sembrava in grande ascesa.