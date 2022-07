“È evidente che Draghi si stufo di fare il presidente del Consiglio. In realtà non l’ha mai voluto fare. Accettò sperando di diventare presto presidente della Repubblica. Ora se ne vuole andare. Non so cosa farà, ma potrebbe cambiare idea soltanto con una chiamata da parte della Casa Bianca o dall’amministrare delegato di BlackRock”. A dirlo, in un video pubblicato sui propri canali social, è Alessandro Di Battista, sul cui nome molti giornali stanno ricamando retroscena che lo vorrebbero di nuovo alla guida del Movimento 5 stelle. “Teme – ha continuato l’ex 5 stelle – quello in arrivo in autunno possa minare la grande credibilità internazionale che crede di avere: non vede l’ora di andarsene”.