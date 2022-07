“Presidente Draghi, mi rivolgo direttamente a lei: mercoledì scelga di non darla vinta al partito del ‘no’, al partito delle strumentalizzazioni e delle polemiche. Scelga di stare dalla parte degli italiani”. Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, presidente di Coraggio Italia, rilancia in un video messaggio l’appello firmato assieme agli altri sindaci per chiedere a Mario Draghi di rimanere alla guida del governo. “Glielo chiedo da sindaco e da cittadino – aggiunge Brugnaro – Il momento è davvero difficile. Abbiamo bisogno di un governo in carica, che porti a casa le grandi riforme, abbiamo bisogno di lei, presidente”.