Un vasto incendio è divampato, attorno alle 14.30 di oggi, venerdì 15 luglio, in una zona boschiva e periferica di Bibione (Venezia), non lontano dal Faro anche a causa del caldo record. Le fiamme hanno interessato un’area caratterizzata principalmente da sterpaglia ma l’incendio ha costretto alcuni turisti a buttarsi in acqua per sfuggire alle fiamme.

La coltre di fumo ha avvolto Venezia e si è vista fino a Trieste. Gli uomini della Capitaneria di Porto che stavano presidiando la zona sul lato del Friuli Venezia Giulia hanno portato in salvo una decina di escursionisti che si erano gettati in acqua dopo che le fiamme si sono avvicinate pericolosamente nella zona tra il Faro e il Passo Barca.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.