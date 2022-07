L’Italia supera la Cina e vola in semifinale di Nations League. Le azzurre hanno sconfitto le cinesi per 3-1 e ora giocheranno per le medaglie. Per le azzurre si tratta del miglior risultato di sempre in questa manifestazione, dove non avevamo mai fatto meglio del quinto posto.

Le ragazze allenate da coach Davide Mazzanti sono partite alla grande vincendo i primi due parziali per 25-22 e 25-19. Nel terzo set le cinesi hanno tentato una riscossa imponendosi 26-24. Nel quarto, però, le campionesse europee in carica hanno chiuso l’incontro vincendo 25-22. Mvp del match Paola Egonu: inarrestabile e decisiva con le sue giocate, è stata la top scorer con 36 punti. Ora l’Italia attende la vincente di Turchia-Thailandia per conoscere il suo avversario nella semifinale di sabato 16 luglio con orario ancora da stabilire. L’eventuale finale, invece è prevista per domenica 17 luglio alle 17:30.