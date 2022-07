Poche ore dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è volata in Tanzania insieme ai suoi figli, per allontanarsi dal clamore e godersi un po’ di relax, come testimoniano le stories pubblicate su Instagram. L’ex capitano della Roma invece è rimasto nella Capitale e per rilassarsi ha scelto il padel. La sua nuova grande passione: nei giorni scorsi La Gazzetta dello Sport ha svelato che proprio le racchette sono stati uno dei fattori che ha allontanato la coppia. Proprio giocando a padel Totti ha conosciuto Noemi Bocchi: la 34enne nuova presunta compagna dell’ex calciatore, infatti, ci gioca spesso.

Questa volta però sul campo da padel Totti era in compagnia di un altro ex giallorosso, Vincent Candela. Il francese è suo grande amico e su Instagram ha pubblicato un video e una foto della loro partita: “Non si perde mai, si vince o si impara”, ha scritto Candela nella didascalia. I tifosi nei commenti si sono scatenati: “Fatevi compagnia, un amico é per sempre”. E ancora: “Mi raccomando stai vicino al mio Capitano”. Un altro utente ha scritto: “Siete immensi”.