L’Italia ha vissuto il debutto di Elisabetta Canalis nel kickboxing. L’Inghilterra invece aspetta che a salire sul ring sia Elle Broke: la star di OnlyFans nata a Sheffield si cimenterà nella boce e combatterà nell’evento O2 Indigo di KingPyn. Al tabloid The Sun ha raccontato che si sta preparando con l’allenatore Mark Tibbs, non esattamente l’ultimo arrivato: l’anno scorso ha seguito Billy Joe Saunders e nella sua palestra si allena la campionessa mondiale dei pesi gallo Ebanie Bridges. Sul suo profilo Instagram ha scritto: “Sei giorni alla notte del combattimento. Non vedo l’ora di mostrarvi cosa posso fare!”.

Un coach di lusso quindi per Elle Broke: “Tibbs non forma né dilettanti né principianti. Forma professionisti. E imparo da una campionessa”. Allo stesso tempo, però, al The Sun ha detto di aver studiato tutit i grandi del passato: “George Foreman, Muhammad Ali, persino Floyd Mayweather, Pacquiao. Li ho visti tutti. Può solo migliorare le tue abilità”. Broke è anche grande tifosa del Manchester City e ha un sogno per il suo debutto sul ring: ha invitato il difensore Ruben Dias a vedere il match.