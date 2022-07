“Noi abbiamo contribuito alla nascita di questo governo lealmente, senza la Lega non sarebbe nato. Siamo responsabili, non andiamo a far casino o a frignare. Non facciamo letterine e non chiediamo favorini, però chiediamo di azzerare la Legge Fornero e una definitiva pace fiscale. Se il governo si occupa di stipendi, pensioni, tasse, sicurezza, la Lega c’è. Se si va avanti a polemizzare, a dare mance e mancette, non si fa il bene del Paese”. Così Matteo Salvini nel corso della presentazione alla Camera del dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile del partito.

“Avanti nel governo senza M5s? Se il governo fa le cose fa avanti. Io prendo per buone le parole di Draghi quando ha detto che non governa senza il Movimento 5 stelle. Se i 5 stelle faranno una scelta (non votando un decreto della maggioranza ndr.), parola agli italiani“, prosegue il segretario della Lega, sottolineando di condividere le parole di Renzi. “Devo dire che condivido le parole dell’intervista del mio omonimo fiorentino che ha detto che piuttosto che questa tiritera tanto varrebbe tornare dal popolo”, spiega ancora Salvini, sottolineando che non si può “affrontare un inverno freddo” così. “Se una forza di maggioranza non vota il decreto della maggioranza, fine, mi sembra evidente, si va a votare“, conclude il leader del Carroccio.