La tregua sta per finire. Entro il fine settimana arriverà la quarta ondata di caldo dell’estate e sarà molto intensa e duratura. Gli esperti concordano sulle previsioni meteo dei prossimi giorni, che porteranno – soprattutto al Nord – verso temperature estreme, con massime che potrebbero superare anche i 40 gradi. Fino a metà settimana proseguirà questa fase di tempo nel complesso soleggiato e temperature vicine alla norma, nonostante il passaggio di un po’ di nuvole e qualche breve episodio di instabilità. Tuttavia, la situazione non è destinata a durare molto: nella seconda parte, infatti, tornerà sull’Italia una massa d’aria rovente associata, come sempre, dall’anticiclone africano, che determinerà una nuova impennata delle temperature, affermano i meteorologi di Meteo Expert. Nella prima fase il caldo sarà particolarmente opprimente al Centro-Nord, ma poi l’aria torrida dovrebbe estendersi successivamente anche alle regioni meridionali. Nel corso della prossima settimana – afferma Meteo Expert – non si escludono picchi anche oltre i 40 gradi, con possibili record nelle regioni settentrionali. Com’è prevedibile, l’emergenza siccità non solo proseguirà ma si aggraverà.

Le previsioni per le prossime ore – Sulle regioni centro-settentrionali nuvolosità in transito con cielo da poco a parzialmente nuvoloso; maggiori schiarite al Sud e sulle Isole. Nelle ore pomeridiane nubi in aumento nelle zone montuose, con possibili temporali isolati lungo la dorsale appenninica e zone interne del Centro-Sud; non si escludono locali precipitazioni anche sulle Prealpi orientali e sulle Alpi Marittime. Alla sera qualche rovescio o temporale possibile fra Abruzzo, Molise e zone interne del Sud. Temperature massime senza grandi variazioni: valori sempre intorno alla media, per lo più fra 27 e 32 gradi, con punte di 33-34 su Lazio e Isole. Venti di debole intensità a prevalente carattere di brezza, salvo dei rinforzi di Maestrale tra il Canale d’Otranto e lo Ionio orientale e da est sul Canale di Sardegna. Mari calmi o poco mossi, a parte il Canale d’Otranto, lo Ionio orientale e il Canale di Sardegna che saranno localmente mossi.

Le previsioni per mercoledì 13 luglio – Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con poche nubi sparse, a parte la presenza di nuvolosità fin dal mattino in Calabria, con possibilità di brevi e isolati rovesci sui rilievi della regione. Qualche annuvolamento in mattinata anche tra ovest Lombardia e Piemonte, ma in rapida attenuazione. Temperature minime senza grosse variazioni, massime in lieve aumento al Nord e in Toscana. Venti: fino a moderati di Maestrale in Puglia, sul basso mare Adriatico e sull’alto Ionio, orientali sul Canale di Sardegna; altrove venti deboli e a prevalente regime di brezza. Mari: localmente mossi basso Adriatico, Ionio orientale e Canale di Sardegna; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni per giovedì 14 luglio – Nuvole addossate alle Alpi lombarde, a quelle orientali e in Friuli in mattinata; velature nel resto del Nord, sereno altrove. Nel pomeriggio ancora della nuvolosità, ma non compatta, su gran parte delle zone montuose del Nord Italia, con locali e brevi temporali su Alpi piemontesi, Alpi e Prealpi lombarde. Tempo soleggiato o poco nuvoloso nel resto del Paese. Temperature in aumento su tutte le regioni, con valori superiori alla norma al Centro Nord. Venti moderati settentrionali sul canale d’Otranto e sul mare Ionio; deboli a regime di brezza altrove. Mari: localmente mossi basso Adriatico e Ionio, calmi o poco mossi i restanti bacini.