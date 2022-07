Venerdì 8 luglio la Lega Serie A ha reso noto il tabellone della Coppa Italia 2022/2023 che scatterà sabato prossimo, 30 luglio, alle 18 con Sudtirol-FeralpiSalò. Il turno preliminare proseguirà domenica 31 luglio con Bari-Padova (ore 21), Modena-Catanzaro (20.30) e Palermo-Reggiana (21).

Come di consueto, le prime otto formazioni dello scorso campionato sono teste di serie ed entreranno in scena a partire dagli ottavi di finale. L’Inter, in quanto detentrice del titolo e numero 1 del tabellone, giocherà sempre in casa le sfide a scontro diretto e sulla sua strada potrebbe trovare Atalanta e Juventus o Lazio. Dall’altro il Milan potrebbe incrociare Fiorentina e Napoli o Roma. L’eventuale derby della Madonnina sarà solamente in finale. Ecco il programma dei trentaduesimi di finale che saranno trasmessi da Mediaset.

Venerdì 5 agosto

17:45 Cagliari-Perugia (canale 20)

18:00 Udinese-Sudtirol/FeralpiSalò (Italia 1)

21:00 Lecce-Cittadella (canale 20)

21:15 Sampdoria-Reggina (Italia 1)

Sabato 6 agosto

17:45 Pisa-Brescia (canale 20)

18:00 Spezia-Como (Italia 1)

21:00 Empoli-Spal (canale 20)

21:15 Torino-Palermo/Reggiana (Italia 1)

Domenica 7 agosto

17:45 Venezia-Ascoli (canale 20)

18:00 Verona-Bari/Padova (Italia 1)

21:00 Salernitana-Parma (canale 20)

21:15 Monza-Frosinone (Italia 1)

Lunedì 8 agosto

17:45 Genoa-Benevento (canale 20)

18:00 Sassuolo-Modena/Catanzaro (Italia 1)

21:00 Cremonese-Ternana (canale 20)

21:15 Bologna-Cosenza (Italia 1)

Tutto il tabellone