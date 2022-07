“L’Italia non ha bisogno del centro, di Mastella, Di Maio, ma di amministratori capaci come Bucci e Toti. Ha bisogno di costruire un’area con persone che sanno far accadere le cose, che hanno capacità amministrativa e forte capacità innovativa. E’ il contrario del centro con tutti dentro, serve una cosa netta, liberal-democratica, pragmatica e seria. Serve il polo del buon governo per citare Berlusconi”. Lo ha dichiarato il Presidente di Azione Carlo Calenda, a margine della prima convention di Italia al Centro di Giovanni Toti che si è svolta all’Auditorium Antonanium a Roma.