“Da Calenda c’è una violenza verbale. Ce l’ha con me per un irresistibile complesso di inferiorità perché prendeva raccomandazioni da me quando era dirigente del Cis di Nola. E questo lo fa incaz…”. Così Clemente Mastella alla convention di Italia al Centro. “Pensa che vince da solo contro tutti”.

“Io non dico ‘No’ a nessuno. Occorre rispetto. La Dc era tolleranza, c’era rispetto e l’idea che qualcuno porta avanti di fare del razzismo, chi va bene e chi no, non porta da nessuna parte”.