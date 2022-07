“I dati Istat sono drammatici. Quali soluzioni per uscirne? Dobbiamo iniziare a pensare che il welfare non è un costo ma un investimento sl futuro. E che servono politiche redistributive”. A dirlo, ospite a In Onda, su La7, è stata la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, che ha commentato i numeri diffusi dall’Istat, secondo cui dal 2005 le persone in povertà assoluta sono triplicate. “La povertà assoluta sta toccando vette mai viste prima – ha detto – e il problema è che il rapporto ci mostra che esistono 5 milioni di lavoratori e di lavoratrici precari, invisibili, sfruttati. Anche chi lavora, nel nostro Paese, scivola in povertà”.

Video La7