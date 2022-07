“Continuano a crescere anche in questa settimana i casi di Covid nel nostro Paese, con un tasso di incidenza di 1071 casi per 100mila abitanti. Anche l’RT mostra una tendenza alla salita, arrivati ad 1,4. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensive rispettivamente al 13,3% ed al 3,5%”. A dirlo è il direttore del dipartimento di Prevenzione al ministero della Salute, Gianni Rezza, che fa il punto sulla situazione epidemiologica in Italia. “Data l’elevata velocità di circolazione virale – ha aggiunto – e che l’estate ci sono sempre grandi eventi ed aggregazioni di persone, è bene mantenere comportamenti prudenti e portare la mascherina in casi di aggregazione”.