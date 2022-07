Quattro operai sono rimasti feriti per il crollo di un solaio. È successo in viale Carlo Espinasse a Milano, intorno alle 13.20 di venerdì 8 luglio. Durante i lavori di costruzione di un edificio, al civico 101, è crollata l’armatura di una soletta della grandezza di circa 150 metri quadri.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: secondo quanto riportato sono arrivate quattro ambulanze, un’automedica del 118, quattro mezzi dei vigili del fuori e la polizia di Stato. Le persone ferite sono gli operai impegnati nella costruzione di un edificio che sorge in un’area industriale della città. Nessuno di loro è in gravi condizioni, anche se i soccorritori sono intervenuti per estrarre un giovane lavoratore dalle macerie, mentre due di loro sono riusciti ad emergere autonomamente. In particolare, un 22enne è caduto dal ponteggio e ha riportato alcune escoriazioni ed abrasioni sul volto, un 26enne ha riportato un trauma alla gamba ed è stato trasportato al Niguarda in codice giallo, un 24enne è precipitato da un’altezza di sei metri e ha riportato una ferita al ginocchio, mentre un uomo di 63 anni si trova al Fatebenefratelli con una frattura al naso.