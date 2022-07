Max Verstappen fa una magia nell’ultimo settore e si prende la pole position della gara Sprint in Austria con il tempo di 1:04.984. Per l’olandese è la terza volta sul Red Bull Ring. Beffato Charles Leclerc, a sua volta autore di un grande settore finale nell’ultimo stint, ma che non è stato sufficiente per portare a casa la prima posizione sfuggitagli per soli 29 millesimi. Ottimo anche Carlos Sainz terzo a 82 millesimi dal campione del mondo in carica. Seguono quarto Sergio Perez, quinto George Russell, sesto Esteban Ocon, settimo Kevin Magnussen, ottavo Mick Schumacher, nono Fernando Alonso e decimo Lewis Hamilton.

Il Q3 è iniziato subito con un colpo di scena che ha coinvolto Hamilton: il 7 volte campione del mondo durante il suo primo tentativo ha perso il controllo della sua Mercedes in curva 8 andando a sbattere violentemente contro le barriere. La direzione gara ha immediatamente esposto la bandiera rossa sospendendo la sessione, con l’inglese che non ha riportato conseguenze fisiche, ma che ha terminato anzitempo la sua qualifica. Nemmeno il tempo di ripartire e anche George Russell è incappato nello stesso incidente del compagno di squadra uscendo di pista sall’ultima curva, quando era lanciato verso il traguardo. Giornata nera quindi per la Mercedes che ha visto uscire di scena entrambi i suoi piloti e ora è chiamata alla rimonta nella Sprint race di sabato.

Rimane molto positiva, invece, la prestazione della rossa che con entrambi i piloti ha accarezzato la pole position e domani potrà attaccare fin dal via la prima posizione di Verstappen in un circuito dove i sorpassi sono frequenti, vista la presenza di due lunghi rettilinei in cui è possibile utilizzare il Drs.

Griglia di partenza:

1. Max Verstappen (Red Bull Racing)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Sergio Perez (Red Bull Racing)

5. George Rusell (Mercedes)

6. Esteban Ocon (Alpine)

7. Kevin Magnussen (Haas)

8. Mick Schumacher (Haas)

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Lewis Hamilton (Mercedes)

11. Pierre Gasly (AlphaTauri)

​12. Alexander Albon (Williams)

13. Valterri Bottas (Alfa Romeo)

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

​15. Lando Norris (McLaren)

16. Daniel Ricciardo (McLaren)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

19. Nicholas Latifi (Williams)

20. Sebastian Vettel (Aston Martin)