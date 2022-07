Inizio convincente per la nazionale inglese agli Europei femminili di calcio. Le padrone di casa, nel match che ha ufficialmente aperto la rassegna, hanno vinto per 1-0 sull’Austria. All’Old Trafford di Manchester, l’Inghilterra, dopo una partenza difficile in cui le austriache hanno tenuto le redini dell’incontro, ha preso in mano il pallino del gioco sbloccando il risultato al 17′ con la rete Beth Mead. L’attaccante dell’Arsenal è stata protagonista di un delizioso pallonetto contro il quale il portiere avversario Manuela Zinsberger non ha potuto nulla. Le inglesi poi hanno saputo mantenere il vantaggio fino al fischio finale sfiorando in più occasioni il raddoppio.

Oggi, 7 luglio, il torneo prosegue alle 21 con l’altra sfida del gruppo A Norvegia-Irlanda del Nord. Nel frattempo, le azzurre si preparano per l’esordio contro la Francia in programma domenica 10 alle 21.