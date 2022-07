Carlos Sainz conquista la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone, sulla pista bagnata dalla pioggia. Con il tempo di 1’40″983, il pilota spagnolo della Ferrari ha preceduto di appena 72 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Terza l’altra Ferrari di Charles Leclerc per 315 millesimi davanti alla Red Bull di Sergio Perez. E’ la prima pole in carriera per Sainz Jr. che, incredulo al team radio ha chiesto ai meccanici: “E’ uno scherzo?”. Quinta e sesta le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

“Grazie al pubblico – ha commentato Sainz a caldo – è stato un bel giro. Ho faticato molto per le pozzanghere ed era facile perdere la macchina, oltre che portare in temperatura le gomme. Il giro non mi sembrava niente di speciale e invece ho fatto la pole position, è stato sorprendente. Il passo c’è stato per tutto il weekend – ha aggiunto – penso che dovremo avere una buona posizione. Sono sicuro che Verstappen e Leclerc mi metteranno grande pressione, ma io darò il meglio”.

Positivo anche il secondo classificato, l’olandese campione del mondo. “E’ stata una qualifica complicata per la pioggia – ha detto Max Verstappen – la macchina ha funzionato bene ma il Q3 è sempre una lotteria in queste condizioni. Essere in prima fila è molto buono, abbiamo una buona macchina in gara sia sull’asciuttto che sul bagnato”.