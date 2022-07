La Nazionale maschile italiana di pallanuoto sconfigge le Grecia per 11 a 10 ed è in finale ai Mondiali di Budapest. Si tratta della settima finale mondiale a cui partecipa il Settebello che ne ha già vinte 4, l’ultima nel 2019. L’altra semifinale vedrà la Spagna contrapposta alla Croazia e deciderà chi sfiderà gli uomini di Sandro Campagna per la medaglia d’oro si giocherà domenica prossima alle 20.

Nei quarti di finale l’Italia aveva superato i padroni di casa dell’Ungheria, considerati i favoriti del torneo. Al termine del match l’allenatore Campagna ha parlato di una “partita straordinaria che però poteva essere chiusa con più agilità e meno stress”. Gli ultimi minuti sono stati infatti particolarmente concitati, dopo che l’Italia era riuscita a costruire un margine di vantaggio di 3 reti.