Sono 83.274 i nuovi casi di Covid-19 individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa 11mila in meno dei 94.165 registrati ieri. I decessi del giorno sono 59 (ieri erano stati 60). I test analizzati però sono oltre 50mila in meno rispetto a ieri – 296.030 contro 357.210 – per un tasso di positività che sale al 28,1% dal 26,3%. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 261, 13 in più rispetto a ieri nel computo di entrate e uscite, con 43 nuovi ingressi. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.592, ovvero 338 in più rispetto a ieri.

Gli attuali positivi sul territorio nazionale sono 884.789, cioè 49.576 in più di ieri: la curva è in crescita per il decimo giorno di fila dal 20 giugno, quando erano 574.649, oltre 300mila in meno. La regione che ne conta di più al momento è il Lazio (150.404) seguito da Lombardia (114.524) e Campania (109.963). Dall’arrivo dell’epidemia in Italia il totale dei casi diagnosticati è di 18.523.111, di cui 17.469.969 si sono risolti con la guarigione (o almeno con le dimissioni) mentre 168.353 hanno causato decessi.