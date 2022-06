L'unità operativa della Polizia locale di San Giovanni a Teduccio, intervenuta sul posto dopo una segnalazione, ha sanzionato una 29enne cittadina partenopea per ingombro di suolo pubblico ai sensi dell'articolo 20 del Codice della strada, per occupazione abusiva della sede stradale. La donna è stata obbligata a sgomberare all'istante l'aiuola, smontando la struttura della voluminosa piscina prefabbricata, e denunciata per tutti i reati connessi