“Sul tetto del gas oggi il bicchiere è mezzo vuoto perché il tema di fondo è la necessità di una decisione comune, forte, europea. La questione del tetto del gas rimane tutta aperta, non bisogna perdere tempo quindi dobbiamo continuare il pressing molto positivo che Draghi ha portato avanti sui Paesi del Nord Europa e bisogna convincere i tedeschi soprattutto che questa volta intervenire dopo, come fatto in passato, sarebbe un errore. Bisogna intervenire preventivamente”. Lo ha detto Enrico Letta a Rapallo a margine del convegno dei Giovani di Confindustria. Il segretario del Pd ha commentato anche la scelta della Corte Suprema americana di cancellare in diritto costituzionale all’aborto: “Si tratta di un errore grave perché figlio di una svolta ideologica. La Corte, cambiata radicalmente da Trump, ha detto contemporaneamente no alle donne e sì alle armi. Francamente è una scelta sconcertante“.