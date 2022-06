Ogni generazione ha i propri idoli. Lo sa bene il padre di un piccolo tifoso del Chelsea, che avrebbe dovuto esaudire un desiderio particolare del figlio: un taglio di capelli alla Ronaldo, Cristiano Ronaldo s’intende, il cinque volte Pallone d’Oro, ex di Real Madrid e Juventus, stella al Manchester United. Per assicurarsi che capisse, il bambino gli ha anche mostrato una foto di CR7 dal cellulare.

L’uomo ha annuito sornione, ma non appena si è ritrovato davanti alla nuca del figlio ha messo in atto il piano malefico. Terminata la rasatura, il giovane è andato in bagno e si è piazzato davanti allo specchio. Con le mani si è accarezzato la testa e si è accorto che c’era qualcosa di strano. Il suo era sì un taglio alla Ronaldo, ma quello iconico del fenomeno brasiliano sfoggiato ai Mondiali 2002 in Corea e Giappone. Irritato e deluso, si è dunque girato verso il padre, apostrofandolo con violenza: “Testa di c…“. Per tutta risposta, il signore, divertito, ha risposto: “C’è solo un Ronaldo… il Fenomeno!”.