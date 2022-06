Il ritorno di Cristiano Ronaldo…assieme a Neymar. Sarebbe questa la clamorosa operazione di mercato proposta alla Juventus ipotizzata da Luca Momblano per Juventibus. O’Ney sarebbe stato proposto ai bianconeri dal nuovo dirigente del club parigino, Luis Campos. Sul piatto addirittura la possibilità di cedere il brasiliano in prestito alla Juventus contribuendo anche all’ingaggio dell’attaccante. Non solo: Jorge Mendes avrebbe anche contattato i vertici bianconeri per proporre il ritorno di Cristiano Ronaldo, che memore del periodo torinese sarebbe disposto a ritornare alla Juventus, anche per disputare la Champions, ovviamente rivedendo anche lui il suo ingaggio al ribasso per agevolare l’operazione. Sarebbe un’ipotesi incredibile. Ad oggi tuttavia il mercato bianconero è sì puntato a rinforzare il reparto offensivo, ma pare che le trattative in entrata più calde siano quelle per un altro calciatore in uscita dal Psg, l’argentino Angel Di Maria, e sul serbo dell’Eintracht Filip Kostic.