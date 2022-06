Niente sesso al di fuori della famiglia, croce nera sui rapporti omosessuali. Quello in Qatar sarà un mondiale di sicuro diverso rispetto a tutti gli altri, con calciatori e tifosi che dovranno fare attenzione alle rigidissime leggi islamiche che prevedono punizioni severe per cose che altrove sono normalità: dal consumo di alcolici ai rapporti al di fuori della famiglia all’omosessualità. E dunque occhio a festeggiare le vittorie della propria squadra in strada, magari con una birra o approcciando altri tifosi: le pene previste sono severe e da quanto trapela, come scrive il Daily Star sentendo una fonte nella polizia britannica, non c’è affatto l’intenzione di chiudere un occhio. Basti pensare che sia il sesso omosessuale che quello eterosessuale consumato al di fuori del matrimonio vengono puniti con una reclusione che arriva fino a sette anni. Anche la Fifa a questo punto comincia ad essere preoccupata: basti pensare che per alcune coppie di tifosi che avevano prenotato alberghi in Qatar per assistere ai Mondiali, il sistema ha bloccato le operazioni quando si è trovato di fronte a cognomi diversi. Da valutare cosa accadrà invece per i calciatori: se potranno portare le fidanzate in ritiro o meno. Mondiali decisamente diversi dal solito dunque, anche al netto di ciò che è accaduto per la costruzione degli stadi con migliaia di operai morti (i dati dicono 6mila) in condizioni disumane.