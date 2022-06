Alla Camera dei deputati si svolge il question time con la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando.

Cartabia risponde a interrogazioni sulle misure a favore degli operatori sanitari reclutati durante l’emergenza da Covid-19 presso gli istituti penitenziari (Molinari – Lega); sulle iniziative per contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, anche tramite la modifica del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario e interventi di carattere strutturale relativi all’istituto della liberazione anticipata (Annibali – IV). Giorgetti, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte ad assoggettare i carburanti al regime di prezzo amministrato (Fornaro – LeU); sulle iniziative per il rilancio e la riqualificazione dello stabilimento siderurgico, del territorio e dell’area portuale di Piombino (Romano – PD); sulle iniziative per la riqualificazione ambientale e il rilancio produttivo dello stabilimento ex Ilva di Taranto (Lupi – NcI-Usei-Rin. Adc) Il ministro del Lavoro risponde a interrogazioni sui tempi di adozione del provvedimento attuativo relativo al Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale (Tripiedi – M5S); sulle iniziative volte a tutelare il potere d’acquisto delle pensioni (D’Ettore – CI); sulla riduzione delle risorse destinate al reddito di cittadinanza e iniziative per evitare effetti disincentivanti rispetto alla domanda di forza lavoro proveniente da vari settori produttivi (Zangrillo – FI); sugli interventi correttivi del reddito di cittadinanza (Lollobrigida – FdI).