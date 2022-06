“Presidente, dopo quattro mesi di guerra, le chiediamo di farsi portavoce di due punti: sollecitiamo la necessità di iniziative politiche orientate al cessate il fuoco e per una definizione pacifica del conflitto e, in secondo luogo, il più pieno e costante coinvolgimento del Parlamento in relazione all’indirizzo politico perseguito dal governo nei consessi europei e internazionali, inclusa la decisione di inviare nuove forniture militari“. A dirlo è stato il senatore del M5s, Gianluca Ferrara, nel suo intervento a Palazzo Madama sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. in vista del prossimo Consiglio europeo. “Il mio gruppo ha sempre sollecitato per una soluzione politica del conflitto – ha aggiunto Ferrara – continueremo a farlo, fino a quando le parole prenderanno il posto delle pallottole Non dobbiamo indossare subito l’elmetto, ma dobbiamo escogitare altre soluzioni”.