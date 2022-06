A Nicola Pietrangeli il padel non piace. E lo dice senza mezzi termini il tennista ex numero 3 del mondo, più forte italiano di tutti i tempi, intervistato a proposito della moda del momento, il padel appunto, a “Estate in diretta” su Rai 1. “Il trionfo delle pippe”: così l’ex tennista aveva definito il padel. Pietrangeli ha poi corretto il tiro, spiegando il senso della sua battuta e attribuendole un significato meno spregiativo di quel che voleva sembrare: “Il padel permette a tutti di divertirsi. Anche gli scarsi si divertono. Uno che gioca male a padel si diverte senza dubbio di più di un tennista scarso, che la palla non la tocca mai e quindi alla fine si annoia. Qui le distanze sono più brevi e tutto è più facile: magari uno pensa di tirare delle gran bombe, ma poi alla fine gira gira e quei tiri non sono affatto delle bombe”.