Sofia Raffaeli, 18enne di Chiaravalle, entra nella storia con due medaglie d’oro e un argento ai Campionati europei di ginnastica ritmica di Tel Aviv. L’azzurra ha vinto la medaglia d’oro al cerchio e così, dopo aver conquistato il bronzo al mondiale di Kitakyushu nello stesso attrezzo, è riuscita a raggiungere il primo gradino del podio.

Il programma delle finali individuali è proseguito con la palla. La ginnasta era reduce da un amaro quarto posto nel concorso generale: “purtroppo non è andata come speravo, ma ci sono ancora tre finali da disputare quindi non mi abbatto”, aveva dichiarato. Ha infatti lasciato poco spazio alle rivali, collezionando la sua seconda medaglia della giornata. Questa volta un argento a causa della perdita dell’attrezzo durante un movimento. Le clavette, terzo attrezzo su cui gareggiava hanno chiuso la presenza delle individualiste italiane sulla pedana di Tel Aviv e, in questa finale, la ginnasta di Chiaravalle ha messo insieme i punti che le sono valsi la prima posizione.

La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, con un post pubblicato su Twitter ha celebrato la vittoria della giovane atleta: “Sofia Raffaeli fa la storia! Conquista la medaglia d’oro nella finale di specialità al cerchio: è la prima azzurra a riuscirci”. A complimentarsi con lei sempre tramite il social, Francesco Acquaroli, il governatore della regione Marche e la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali.