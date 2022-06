Il caldo, l’emozione del momento, la ressa, la stanchezza: uno degli spettatori del concerto-evento di “Una. Nessuna. Centomila“ a Campovolo ha avuto un malore durante la serata e si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza. È successo durante l’esibizione di Emma: la folla si è mobilitata e subito è scattato l’allarme, ma quando tra il pubblico ci sono 100mila persone i soccorsi non sono sempre agevoli. Così la cantante, accortasi della situazione dal palco, ha subito interrotto la canzone che stava eseguendo per facilitare l’intervento del personale medico: “Ragazzi, date una mano alla sicurezza“, ha detto al pubblico scatenando gli applausi al grido di ‘grande’. Quindi si è sporta dal palco per osservare cosa stesse accadendo, ha preso una bottiglietta d’acqua e solo una volta che la situazione era sotto controllo ha ripreso in mano il microfono: “Ve la rifaccio meglio, dai“, ha detto riprendendo a cantare. La scena è stata immortalata in un video pubblicato sui social: il suo gesto è stato di gran lunga apprezzato dai fan.

Emma ha interrotto il concerto per poter salvare qualcuno tra il pubblico che si sentiva male… Ecco perché la amiamo così tanto… Perché è umana e autentica, oltre ad avere una voce incredibile e un atteggiamento da guerriero sul palco. #emmamarrone#unanessunacentomila pic.twitter.com/X8NcCI9jOJ — _. Vero26._???? (@V_Ro26) June 11, 2022