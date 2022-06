La maglia azzurra ha sempre il suo fascino, forse aiuta pure a essere più riflessivi. Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni si sono ritrovati faccia a faccia a Coverciano dopo i nervi tesi delle scorse settimane. A scatenare tutto i cori dei tifosi romanisti dopo la vittoria in Conference League, che avevano coinvolto il futuro figlio del calciatore della Lazio e di Chiara Nasti. Il giallorosso è stato deferito per il suo comportamento. Nasti, ex compagna di Zaniolo, aveva poi replicato con un post e la infelice battuta sul “gamberetto”.

La convivenza fra i due a Coverciano è durata nemmeno 24 ore. Zaniolo infatti ha subito lasciato la Nazionale per dei problemi fisici. Questa la versione ufficiale, che aveva fatto pensare anche a un possibile litigio tra i due. Il magazine “Chi” diretto da Alfonso Signorini svela invece che Zaniolo e Zaccagni proprio a Coverciano si sono chiariti. I due giocatori hanno parlato della situazione e hanno deciso di lasciarsi alle spalle quanto accaduto. Per i duelli è meglio il campo da calcio.